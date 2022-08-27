Папа Римский намерен приехать в Донбасс через РФ: панихида на "Аллее ангелов"

Папа Римский рассматривает возможность приехать в Донбасс через Россию, а после направиться в Киев для обсуждения урегулирования конфликта, сообщил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

Как подчеркнул Севастьянов, он напрямую поддерживает связь с понтификом и Франциск намерен не просто побывать в Донбассе, но и отслужить панихиду на печально известной "Аллее ангелов".

"Он готов приехать в Донбасс в любое время, но туда никак не попадёшь, только через Россию. Его идеальное видение — что он приедет в Москву и в Донбасс и уедет в Киев. Это если речь идёт о его готовности… Если идёт вопрос о посещении "Аллеи ангелов", то он готов не просто посетить, а отслужить там панихиду, встретиться с родителями", — пояснил Севастьянов РИА Новости.

Когда конкретно понтифик намерен отправиться в Россию и Донбасс, пока неизвестно.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что в Ватикане остались недовольны попытками президента Украины Владимира Зеленского оказывать давление на понтифика и политизировать папу Римского.