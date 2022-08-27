Мотопехотное десантное подразделение ВС РФ успешно отбило атаку украинских боевиков на Николаевско-Криворожском направлении, сообщили в Министерстве обороны.
Военное ведомство опубликовало видеоролик, в котором российские бойцы ликвидируют наступающих украинских националистов, используя реактивные пехотные огнемёты "Шмель" и крупнокалиберные пулемёты.
Как рассказали в Минобороны, отделение ВДВ России успешно выполнило поставленную боевую задачу. Попытка контрнаступления ВСУ была сорвана, ликвидировано около 20 украинских боевиков и 5 единиц тяжёлой техники.
Ранее сообщалось, что в ночь на 24 августа Вооружённые силы России с помощью высокоточных ракет нанесли удар по украинским военным объектам в Харькове и Запорожье.
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