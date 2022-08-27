Десант РФ предотвратил прорыв ВСУ под Николаевым огнём гранатометов и пулеметов

Мотопехотное десантное подразделение ВС РФ успешно отбило атаку украинских боевиков на Николаевско-Криворожском направлении, сообщили в Министерстве обороны.

Военное ведомство опубликовало видеоролик, в котором российские бойцы ликвидируют наступающих украинских националистов, используя реактивные пехотные огнемёты "Шмель" и крупнокалиберные пулемёты.

Как рассказали в Минобороны, отделение ВДВ России успешно выполнило поставленную боевую задачу. Попытка контрнаступления ВСУ была сорвана, ликвидировано около 20 украинских боевиков и 5 единиц тяжёлой техники.

Ранее сообщалось, что в ночь на 24 августа Вооружённые силы России с помощью высокоточных ракет нанесли удар по украинским военным объектам в Харькове и Запорожье.