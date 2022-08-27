Украинские источники сообщают, что ночью 27 августа был нанесён ракетный удар по военным объектам в Харькове и Запорожье.
Местные жители пишут в соцсетях, чтобы было слышно "минимум 15 взрывов".
"Мои земляки-запорожцы сообщают, что в областном центре, временно находящемся под контролем режима Зеленского, слышны многочисленные взрывы", — подтвердил информацию член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Атака была произведена в тёмное время суток, чтобы избежать гибель гражданского населения.
"Под ударом центральная часть города в Основянском и Киевском районах. Предварительно без жертв и пострадавших", — гласит официальное сообщение мэра Харькова Игоря Терехова.
Накануне в освобожденном от националистов городе Новая Каховка Херсонской области пока неустановленные диверсанты установили самодельное взрывное устройство в виде упаковки сока рядом с детской площадкой.
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