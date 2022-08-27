Власти Запорожской области сообщили об обстреле Энергодара

Энергодар находится под артобстрелом со стороны Украины, сообщил член совета новой военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Идёт артиллерийский обстрел Энергодара, береговой линии, где ранее был уничтожен яхт-клуб", — заявил он в эфире "Соловьев Live".

В администрации города позже уточнили, что огонь ведется с 09:37 утра из 155-мм оружия, пишет РИА Новости.

"За прошедшую ночь зафиксировано 20 артиллерийских ударов по району города Энергодар, пять из которых — непосредственно по территории Запорожской АЭС", — сказано в Telegram-канале ВГА.

Ранее сообщалось, что союзные силы прорвали первую линию обороны националистов под Авдеевкой, где находилось от 15 до 20 тысяч боевиков ВСУ.