ВСУ атаковали детский оздоровительный центр "Красная гвоздика" в Бердянске

В пятницу, 26 августа, вечером средства ПВО в Бердянске в районе микрорайона "Коса" уничтожили два беспилотника ВСУ неустановленного образца.

Об этом сообщил Телеграм-канал "Бердянск. Официально".

Беспилотные летательные аппараты двигались со стороны Азовского моря к детскому оздоровительному центру "Красная гвоздика". Как раз в это время в лагере проходило закрытие смены, на которой присутствовало более 250 детей и свыше 30 родителей. Благодаря российским системам противовоздушной обороны, пострадавших нет.

Этот факт опять подтверждает целенаправленное использование Киевом западного вооружения для ударов по мирным гражданам освобожденных Россией территорий.

"Украина продолжает ведение террористической войны", — сказано в сообщении.