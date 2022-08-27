Разведка Украины: решающим периодом конфликта станет осень

Решающим периодом конфликта на Украине станет осень, а именно — сентябрь-октябрь. Такой прогноз сделал представитель Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Вадим Скибицкий.

Он связал это с погодными условиями, поскольку в ноябре начнётся непогода и пойдёт зима. Однако боевые действия, по его мнению, продолжатся, хотя и не будут такими активными.

По его словам, у границ Украины на территории России базируется примерно 4 батальонно-тактические группы, которые "держат в напряжении и отвлекают на себя силы и средства".

"Поэтому при любом раскладе зимний период также будет сложным, потому что будут идти беспокоящие боевые действия для того, чтобы держать в напряжении Вооружённые силы Украины", — заявил Скибицкий.

Второй фактор, считает он, это энергетические ресурсы. На этом фоне российская армия будет готовиться к весне, к возобновлению мощных боевых действий, предположил представитель ГУР.