Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
WarGonzo: польская ЧВК атаковала опорный пункт войск РФ в Красном Лимане
В украинском эфире появилось радио "Вести FM" и прозвучал гимн России
Некрологи боевикам ВСУ раскрывают ложь Зеленского об ударе в Чаплино
Рожин: подготовленные в Британии бригады ВСУ перебросят на Николаев
Военкор Руденко: бойцы ВСУ расстреляли наёмника из США при бегстве с позиций
Хазин: спецоперация на Украине не стала быстрой из-за предательства
Daily Mail: британский священник посетовал на неблагодарных украинских беженцев
Разведка Британии признала успехи ВС РФ в районе Донецка
Власти Запорожской области сообщили об обстреле Энергодара

Разведка Украины: решающим периодом конфликта станет осень

Силовые структуры

Решающим периодом конфликта на Украине станет осень, а именно — сентябрь-октябрь. Такой прогноз сделал представитель Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Вадим Скибицкий.

Разведка Украины: решающим периодом конфликта станет осень

Он связал это с погодными условиями, поскольку в ноябре начнётся непогода и пойдёт зима. Однако боевые действия, по его мнению, продолжатся, хотя и не будут такими активными.

По его словам, у границ Украины на территории России базируется примерно 4 батальонно-тактические группы, которые "держат в напряжении и отвлекают на себя силы и средства".

"Поэтому при любом раскладе зимний период также будет сложным, потому что будут идти беспокоящие боевые действия для того, чтобы держать в напряжении Вооружённые силы Украины", — заявил Скибицкий.

Второй фактор, считает он, это энергетические ресурсы. На этом фоне российская армия будет готовиться к весне, к возобновлению мощных боевых действий, предположил представитель ГУР.

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Мир. Новости мира
Солдат США Гибсон пожаловался на службу в Польше: "Я ненавижу это место"

Военнослужащий американской армии раскритиковал базу в Польше.

Солдат США Гибсон пожаловался на службу в Польше: "Я ненавижу это место"
Ракеты ВКС РФ уничтожили патрульный катер "Славянск" и тральщик "Геническ" ВСУ
Силовые структуры
Ракеты ВКС РФ уничтожили патрульный катер "Славянск" и тральщик "Геническ" ВСУ
Мир. Новости мира
ВСУ не выдержали натиск ВС РФ на Харьковском направлении и покинули позиции
Мир. Новости мира
Польша рискует потерять земли из-за союза с Украиной под контролем Лондона
Рустем Сафронов Асиф Джангиров: развал СССР помог азербайджанцам приобрести национальную самоидентичность Рустем Сафронов Андрей Николаев Киев продолжает отрицать наличие украинских мин в Чёрном море Андрей Николаев Анастасия Жукова Россия уходит с МКС, чтобы самостоятельно исследовать дальний космос Анастасия Жукова
Мир. Новости мира
Ющенко рассказал, как требовал от Путина извинений за Полтавскую битву
Силовые структуры
Кадыров попросил Путина дать чеченским бойцам возможность закончить спецоперацию
Ходаковский объяснил необходимость паузы в ходе СВО: "Запасайтесь терпением"
Силовые структуры
Ходаковский объяснил необходимость паузы в ходе СВО: "Запасайтесь терпением"
Последние материалы
WarGonzo: польская ЧВК атаковала опорный пункт войск РФ в Красном Лимане
В украинском эфире появилось радио "Вести FM" и прозвучал гимн России
Некрологи боевикам ВСУ раскрывают ложь Зеленского об ударе в Чаплино
Рожин: подготовленные в Британии бригады ВСУ перебросят на Николаев
Военкор Руденко: бойцы ВСУ расстреляли наёмника из США при бегстве с позиций
Хазин: спецоперация на Украине не стала быстрой из-за предательства
Daily Mail: британский священник посетовал на неблагодарных украинских беженцев
Разведка Британии признала успехи ВС РФ в районе Донецка
Власти Запорожской области сообщили об обстреле Энергодара
Политолог Марков: армяне готовятся отдать Карабах Азербайджану
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников