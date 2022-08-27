В попытке остановить наступление ВС РФ, Киев готов на всё.
Очередные опасные последствия от неадекватности ВСУ могут ждать одесситов. В прибрежной акватории в ночь на 27 августа прошёл сильный шторм.
Сотрудник Одесской ВГА Сергей Братчук уверен, что после стихии с якорей сорвались морские мины, установленные националистами "против российского десанта".
"Они дрейфуют к берегу или детонируют в воде и очень опасны. Не подвергайте себя и родных опасности!" — отметил он в своем телеграм-канале и пожелал всем одесситам… "удачных и спокойных выходных".
Кстати, гроза и гром и так напугали одесситов, которые приняли эти звуки за обстрел. Вряд ли сообщение о свободно плавающих и дрейфующих к берегу морских минах прибавит спокойствия гражданам Одессы, сообщает "Военное обозрение".
Не исключено, что мины в свободном плавании могут оказаться на пути к Босфору.
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