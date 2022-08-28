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CNN: Киев использует устаревшую концепцию сопротивления НАТО и США

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Украина использует против России "Оперативную концепцию сопротивления", которую в 2013 году разработали военные США совместно с Североатлантическим альянсом.

CNN: Киев использует устаревшую концепцию сопротивления НАТО и США

Согласно информации, концепция предусматривает не только классическое ведение боя, но и весьма "нетрадиционные" методы борьбы с противником.

"Описаны способы использования ненасильственных действий, в том числе бойкот массовых мероприятий, забастовки и даже способы использования юмора и сатиры", — пишет CNN со ссылкой на методичку. — Обучение военных за границей, публикацию роликов с уничтожением вражеской техники с наложенной музыкой, видео военных, спасающих животных".

Кроме того, "нетрадиционные" методы захватывают и прямые обращения власти к народу на период боевых действий.

Как уточняет издание, концепция была разработана в 2013 году после грузинского конфликта, но так и не обновлялась.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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