Украина использует против России "Оперативную концепцию сопротивления", которую в 2013 году разработали военные США совместно с Североатлантическим альянсом.
Согласно информации, концепция предусматривает не только классическое ведение боя, но и весьма "нетрадиционные" методы борьбы с противником.
"Описаны способы использования ненасильственных действий, в том числе бойкот массовых мероприятий, забастовки и даже способы использования юмора и сатиры", — пишет CNN со ссылкой на методичку. — Обучение военных за границей, публикацию роликов с уничтожением вражеской техники с наложенной музыкой, видео военных, спасающих животных".
Кроме того, "нетрадиционные" методы захватывают и прямые обращения власти к народу на период боевых действий.
Как уточняет издание, концепция была разработана в 2013 году после грузинского конфликта, но так и не обновлялась.
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