Россия распространила в СБ ООН свидетельства обстрела ЗАЭС Киевом

Россия направила членам Совета Безопасности ООН документ со свидетельствами обстрелов со стороны Украины по потенциально опасному ядерному объекту Запорожской АЭС.

Согласно информации, доказательства были предоставлены в полной мере. Так, речь идёт о последних обстрелах по атомной электростанции.

"Мы распространили среди членов Совета Безопасности ООН письмо по презентации МО РФ относительно обстрела ВСУ Запорожской АЭС 25 августа", — заявили в постпредстве РФ при ООН. — Три снаряда разорвались недалеко от спецкорпуса № 2 (27 августа. — Прим. ред.), где располагается хранилище ядерного топлива, а также твёрдые радиоактивные отходы".

Последовала ли от Совета Безопасности при организации уже реакция, в российском ведомстве не уточнили.