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Россия распространила в СБ ООН свидетельства обстрела ЗАЭС Киевом

Силовые структуры

Россия направила членам Совета Безопасности ООН документ со свидетельствами обстрелов со стороны Украины по потенциально опасному ядерному объекту Запорожской АЭС.

Согласно информации, доказательства были предоставлены в полной мере. Так, речь идёт о последних обстрелах по атомной электростанции.

"Мы распространили среди членов Совета Безопасности ООН письмо по презентации МО РФ относительно обстрела ВСУ Запорожской АЭС 25 августа", — заявили в постпредстве РФ при ООН. — Три снаряда разорвались недалеко от спецкорпуса № 2 (27 августа. — Прим. ред.), где располагается хранилище ядерного топлива, а также твёрдые радиоактивные отходы".

Последовала ли от Совета Безопасности при организации уже реакция, в российском ведомстве не уточнили.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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