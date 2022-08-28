SerbianDaily: НАТО-KFOR установил пункты на севере Косово — США, Латвия, Польша

НАТО-KFOR устанавливает пункты на севере Косово и Метохии. Согласно информации, в операции задействованы американские, польские и латвийские военные.

Вчера на территории региона установили три пункта, сегодня ещё два.

"Все эти контрольно-пропускные пункты выставлены против сербов и потенциальных баррикад, которые могут быть установлены на дорогах, если албанские спецподразделения полиции будут штурмовать северную часть", — пишет сербское издание SerbianDaily.

Так, согласно информации, пункты с иностранными военными расположили:

Село Велико Рударе,

Село Яринье возле КПП в муниципалитете Лепосавич,

Село Яринье возле КПП в муниципалитете Лепосавич, Посёлок Йошаница в муниципалитете Лепосавич,

Посёлок Газиводе в муниципалитете Зубин Поток, возле водохранилища Газиводе,

Муниципалитет Зубин Поток, возле моста на реке Ибар.