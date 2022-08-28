НАТО-KFOR устанавливает пункты на севере Косово и Метохии. Согласно информации, в операции задействованы американские, польские и латвийские военные.
Вчера на территории региона установили три пункта, сегодня ещё два.
"Все эти контрольно-пропускные пункты выставлены против сербов и потенциальных баррикад, которые могут быть установлены на дорогах, если албанские спецподразделения полиции будут штурмовать северную часть", — пишет сербское издание SerbianDaily.
Так, согласно информации, пункты с иностранными военными расположили:
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