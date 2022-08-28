National Interest: разведка США ошибалась относительно планов РФ на Украине

Американская разведка была вынуждена искусственно раздувать угрозу, так как не имела ясного представления насчёт планов России на Украине. Это назвал ошибкой автор статьи в The National Interest Рамзи Мардини.

Разведка США предсказывала различные сценарии спецоперации, среди прочего были провокации, перевороты в городах Украины, кибератаки и химическое оружие. Но в основе всех их лежали предположения о вероятности, а не подтверждённые данные, отмечает журналист.

Он подчеркнул, что остальные угрозы и предупреждения, кроме начала собственно спецоперации, так и не оправдались. А позже власти США признали, что эти угрозы — часть информационной войны против России, добавил эксперт.

Подобная "упреждающая тактика" являлась дезинформацией, которая привела к формированию искаженного представления о политических целях и амбициях России, считает Мардини.