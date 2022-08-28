Американская разведка была вынуждена искусственно раздувать угрозу, так как не имела ясного представления насчёт планов России на Украине. Это назвал ошибкой автор статьи в The National Interest Рамзи Мардини.
Разведка США предсказывала различные сценарии спецоперации, среди прочего были провокации, перевороты в городах Украины, кибератаки и химическое оружие. Но в основе всех их лежали предположения о вероятности, а не подтверждённые данные, отмечает журналист.
Он подчеркнул, что остальные угрозы и предупреждения, кроме начала собственно спецоперации, так и не оправдались. А позже власти США признали, что эти угрозы — часть информационной войны против России, добавил эксперт.
Подобная "упреждающая тактика" являлась дезинформацией, которая привела к формированию искаженного представления о политических целях и амбициях России, считает Мардини.
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