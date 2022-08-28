Онуфриенко: союзные силы в состоянии до конца года освободить территорию ДНР

В ситуации на Украине образовался некий цугцванг. Такое мнение высказал журналист и эксперт Михаил Онуфриенко.

Киевский режим проводит всеобщую мобилизацию уже несколько месяцев, но всё, что они могут — это восполнять потери. Остановить наступление союзных войск они не могут, считает аналитик.

По его словам, сложилась ситуация, когда имеющимися сейчас силами ВС РФ могут продвигаться вперёд медленно, постепенно выжигая практически всю линию обороны противника, пока он не будет уничтожен или не откатится назад.

"Таким образом, идёт медленное продвижение. И несложно подсчитать, что до конца года мы в состоянии освободить территорию Донецкой Республики и немного продвинуться в Харьковском направлении и Николаевско-Криворожском направлении", — заявил Онуфриенко в эфире Соловьёв LIVE.

Это если продвижение будет идти с такой же скоростью, как сейчас, добавил он.

Однако суть в том, что киевский режим не демонстрирует возможности нарастить состав вооружённых сил и, тем более, их качественное оснащение техникой, а у армии РФ есть возможность увеличить состав группировки на Украине, заметил аналитик.