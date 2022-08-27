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Военкор Сладков: ВСУ на Донецком фронте бегут, бросая склады и технику

Силовые структуры

Украинские военные, покидая свои позиции на Донецком фронте, бросают и склады, и технику. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Сладков в своём Telegram-канале.

"В Марьинке я вижу в каждом дворе, оборудованном под позиции, сожжённые и разбитые машины. Кстати, в основном советские и российские", — отметил репортёр.

По его мнению, НАТО, снабжая боевой техникой и своими боеприпасами ВСУ, не торопится давать им достаточно техники для бесперебойного подвоза запасов и надёжной транспортировки личного состава.

"Деньги идут лишь на убийство. Наверное. социалке и экономике Украины совсем немного перепадает", — заключил журналист.

Ранее Сладков рассказал, что Марьинка завалена телами брошенных боевиков ВСУ.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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