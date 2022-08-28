Марочко: силы ЛНР за сутки уничтожили 45 украинских боевиков, три БТР и ДОТ

Ополченцы Народной милиции ЛНР продолжают вместе с союзниками освобождать оккупированные украинскими боевиками территории Донбасса.

Официальный представитель НМ ЛНР Андрей Марочко сообщил, что бойцы республики за прошедшие сутки ликвидировали 45 националистов, уничтожили три украинских бронетранспортера и одну долговременную огневую точку ВСУ. Так же боевики киевского режима лишились пяти единиц специальной автомобильной техники, добавил подполковник.

Ранее американский Институт изучения войны в очередной сводке рассказал, что союзные силы ВС РФ и ополчения ЛДНР ведут успешное наступление по трём направлениям. Также аналитики из США признали наличие в России большого количества желающих заключить контракт с армией, чтобы принять участие в спецоперации.