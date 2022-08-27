Аналитики из США признали успешное наступление российских подразделений, участвующих в СВО, на трёх направлениях.
Американский институт изучения войны (ISW) представил очередную сводку о ходе военной спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине. По словам экспертов, союзные силы ВС РФ и ополчения ЛДНР ведут наступательные действия к юго-западу от Изюма, к северо-востоку и югу от Артёмовска, а также к северо-западу от Донецка.
Также в сводке отмечается, что во всех регионах России добровольцы продолжают заключать контракты с армией, намереваясь принять участие в специальной военной операции.
Ранее секретарь СНБО Украины Данилов признался: киевские власти сознательно шли к войне с Россией с 2019 года.
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