По словам депутата Госдумы РФ Александра Бородай, в распоряжении ВСУ сейчас находятся снайперские комплексы высокой дальности, которые дают им определённые преимущества. К тому же не стоит забывать, что западные страны продолжают поставлять Украине эффективное современное вооружение.
Бородай отметил, что Украина располагает и своими собственными перспективными наработками в плане вооружений.
"Я других штурмовых винтовок особо не видел, хотя находят самые разнообразные экземпляры. У ВСУ есть неплохой украинский пистолет "Форт", который является фактически копией "Чезет". Вообще у Украины есть свои неплохие наработки", — сказал парламентарий в разговоре с "Украиной.ру".
При этом депутат попросил не забывать, что и ВС РФ имеют высокоэффективное оружие, в эффективности которого уже можно было неоднократно убедиться в ходе спецоперации на Украине.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Бойцы польской ЧВК ночью атаковали опорный пункт в Красном Лимане, но были отброшены и понесли потери.