Бородай: у Украины есть свои неплохие наработки в области вооружения

По словам депутата Госдумы РФ Александра Бородай, в распоряжении ВСУ сейчас находятся снайперские комплексы высокой дальности, которые дают им определённые преимущества. К тому же не стоит забывать, что западные страны продолжают поставлять Украине эффективное современное вооружение.

Бородай отметил, что Украина располагает и своими собственными перспективными наработками в плане вооружений.

"Я других штурмовых винтовок особо не видел, хотя находят самые разнообразные экземпляры. У ВСУ есть неплохой украинский пистолет "Форт", который является фактически копией "Чезет". Вообще у Украины есть свои неплохие наработки", — сказал парламентарий в разговоре с "Украиной.ру".

При этом депутат попросил не забывать, что и ВС РФ имеют высокоэффективное оружие, в эффективности которого уже можно было неоднократно убедиться в ходе спецоперации на Украине.