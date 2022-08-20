Обещанное контрнаступление украинской армии произойдёт не на Херсонском направлении, а со стороны Харькова. Об этом заявил депутат Госдумы РФ, бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай.
По его словам, Изюмское направление является самым проблемным участком фронта, поскольку именно в этом регионе артиллерия ВСУ работает наиболее активно.
"Они плотно держатся и, более того, они готовят там контрнаступление. Не буду озвучивать даты, хотя они более-менее известны", — отметил Бородай.
Депутат Госдумы подчеркнул, что "слабомотивированного пушечного мяса" у ВСУ достаточно благодаря четвёртой волне мобилизации.
"У них осталось из того, что мы считаем кадровыми военными, то есть те, кто был на службе до начала спецоперации, около 10% уже, вряд ли больше", — заявил депутат.
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