Джаралла: Николаев и Одесса присоединятся к России

В Херсонской области люди уже требуют референдума и скорейшего входа в состав Россию.

Об этом сообщил заместитель главы Херсонской ВГА Кирилл Стремоусов.

О том, чем это обусловлено, рассказал политолог Владимир Джаралла.

"Речь идёт об организации самой жизни на этих территориях. То есть в значительной степени люди рассчитывают по внутренним причинам, чтобы всё было изменено. Это скорее тревожный сигнал, который говорит о том, что ВГА должны обратить внимание на происходящие процессы и оказать им поддержку", — цитирует аналитика издание "Журналистская правда".

По его словам, в проведении референдума нет никаких сомнений. Правда, территории Николаева и Одессы присоединятся к России только после освобождения, убеждён обозреватель.

Джаралла подчеркнул, что СВО происходит по определённой тактике — минимизировать людские жертвы.