Зеленский пообещал, что Украина "обязательно вернётся в Донецк"

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе традиционного "видеообращения к народу" сообщил, что в последние выходные лета Украина отмечает два праздника — День шахтёра и День города Донецка.

Гарант украинской Конституции отметил, что Донецк был самым богатым и сильным городом страны. Вместе с тем Зеленский пообещал "вернуть жителям города нормальную жизнь и достоинство".

"Наш гордый и славный Донецк. Россияне думают, что они там навсегда. Но они — временно. Украина вернётся в Донецк, и государственный флаг страны будет установлен в Горловке, Мариуполе, во всех городах Донбасса", — заявил президент Незалежной и подчеркнул, что и Крым киевский режим тоже "обязательно вернёт" в состав Украины.

Напомним, в воскресенье боевики киевской власти из американских гаубиц М777 обстреляли жилые районы Энергодара.