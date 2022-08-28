Украинский президент Владимир Зеленский в ходе традиционного "видеообращения к народу" сообщил, что в последние выходные лета Украина отмечает два праздника — День шахтёра и День города Донецка.
Гарант украинской Конституции отметил, что Донецк был самым богатым и сильным городом страны. Вместе с тем Зеленский пообещал "вернуть жителям города нормальную жизнь и достоинство".
"Наш гордый и славный Донецк. Россияне думают, что они там навсегда. Но они — временно. Украина вернётся в Донецк, и государственный флаг страны будет установлен в Горловке, Мариуполе, во всех городах Донбасса", — заявил президент Незалежной и подчеркнул, что и Крым киевский режим тоже "обязательно вернёт" в состав Украины.
Напомним, в воскресенье боевики киевской власти из американских гаубиц М777 обстреляли жилые районы Энергодара.
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Вашингтон не отрицает, что киевские власти сейчас применяют в отношении России разработанную ими диверсионную тактику, насчёт правомерности которой высказался бывший разведчик Рустем Клупов.