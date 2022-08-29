Генштаб ВСУ сообщил о наступлении русских на Авдеевку, Артёмовск и Славянск

Российские Вооружённые силы вместе с силами ЛДНР продолжают проведение спецоперации.

Украинский Генштаб в своей вечерней сводке 28 августа сообщил о наступлении армии России и ударах по всей линии фронта.

Руководство националистическими войсками отметило, что наступательные действия русских зафиксированы на авдеевском, славянском и артёмовском направлениях. На новопавловском и харьковском направлениях подразделения ВС РФ улучшают своё тактическое положение. Артиллеристы и ВКС России наносят удары по всему фронту.

Российские эксперты уже подчеркнули, что в освобождённом населённом пункте Благодатное (Николаевское направление) "контрнаступление ВСУ на Херсон" идёт в "обратном направлении".