Военная авиация РФ уничтожила пункты временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады украинских националистов в Славянске.
Об этом в воскресенье, 28 августа, сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
Ударом высокоточного оружия российских ВКС в Славянске уничтожена база ВСУ, погибло около 150 боевиков киевского режима, также уничтожены десять единиц бронетанковой и автомобильной техники.
В Артёмовске 204-й батальон 241-й бригады теробороны Вооружённых сил Украины потерял до 60 процентов личного состава. Генштаб Украины вывел подразделения бригады в Киев, чтобы доукомплектовать очередным "пушечным мясом".
Кроме того, в Славянске ликвидировано свыше 100 курсантов центра подготовки резерва украинской армии.
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