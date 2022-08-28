ВКС России уничтожили базу националистов ВСУ в Славянске

Военная авиация РФ уничтожила пункты временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады украинских националистов в Славянске.

Об этом в воскресенье, 28 августа, сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Ударом высокоточного оружия российских ВКС в Славянске уничтожена база ВСУ, погибло около 150 боевиков киевского режима, также уничтожены десять единиц бронетанковой и автомобильной техники.

В Артёмовске 204-й батальон 241-й бригады теробороны Вооружённых сил Украины потерял до 60 процентов личного состава. Генштаб Украины вывел подразделения бригады в Киев, чтобы доукомплектовать очередным "пушечным мясом".

Кроме того, в Славянске ликвидировано свыше 100 курсантов центра подготовки резерва украинской армии.