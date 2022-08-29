На Украине мало об этом говорят, но ВС РФ отмечают, что участились случаи массовой сдачи в плен боевиков ВСУ.
Так было в первые месяцы СВО, сообщил военный эксперт Геннадий Алёхин.
По его словам, это хоть и не по тысяче человек в день, но ежедневно сдаются взводы и роты.
Если армия РФ в Донбассе накрывает какой-то опорный пункт, то оставшиеся в живых тут же сдаются. А это примерно 1/3 всего личного состава подразделения.
"Украина говорит, что всё идет по плану, мы отбиваемся, враг не имеет успеха, но они почему-то постоянно сдают свои позиции. Да, это проходит не так быстро, как хотелось бы, но Украина потеряла инициативу. На некоторых направлениях им не удается удержать фронт. Он уже трещит по швам", — в интервью изданию "Украина.ру" отметил аналитик.
Он подчеркнул, что со стороны Харькова успешные действия разведчиков и спецназа уменьшают обстрелы приграничных регионов. Правда, опасность такая ещё осталась, подытожил Алёхин.
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