Националистические формирования Вооружённых сил Украины обстреляли жилой район Энергодара.
Напомним, в этом городе Запорожской области находится крупнейшая в Европе атомная электростанция.
В воскресенье, 28 августа, вечером поступали сообщения о взрывах.
"ВСУ открыли огонь по жилому району Энергодара. Поступают сообщения о взрывах в городе, экстренные службы собирают информацию о жертвах и разрушениях гражданской инфраструктуры”, — цитирует информагентство РИА Новости пресс-службу города.
Также сообщается, что в результате обстрела бандеровцами в одном из дворов Энергодара загорелись автомобили.
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