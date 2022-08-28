ВСУ открыли огонь по жилым кварталам Энергодара, слышны взрывы

Националистические формирования Вооружённых сил Украины обстреляли жилой район Энергодара.

Напомним, в этом городе Запорожской области находится крупнейшая в Европе атомная электростанция.

В воскресенье, 28 августа, вечером поступали сообщения о взрывах.

"ВСУ открыли огонь по жилому району Энергодара. Поступают сообщения о взрывах в городе, экстренные службы собирают информацию о жертвах и разрушениях гражданской инфраструктуры”, — цитирует информагентство РИА Новости пресс-службу города.

Также сообщается, что в результате обстрела бандеровцами в одном из дворов Энергодара загорелись автомобили.