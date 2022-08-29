Каховская гидроэлектростанция, расположенная на территории Херсонской области, подверглась ракетной атаке со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Как сообщил руководитель военно-гражданской администрации района Владимир Леонтьев, в общей сложности в ночь на 29 августа украинские боевики нанесли три удара по ГЭС. По его словам, гидроэлектростанция является основной целью ВСУ в регионе.
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