ВСУ нанесли три ракетных удара по Каховской ГЭС в Херсонской области

Каховская гидроэлектростанция, расположенная на территории Херсонской области, подверглась ракетной атаке со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Как сообщил руководитель военно-гражданской администрации района Владимир Леонтьев, в общей сложности в ночь на 29 августа украинские боевики нанесли три удара по ГЭС. По его словам, гидроэлектростанция является основной целью ВСУ в регионе.