Боевики Вооружённые сил Украины (ВСУ) атаковали Макеевку и Донецк, сообщили эксперты из представительства ДНР в СЦКК.
Утром 29 августа примерно за 40 минут украинские военные выпустили по населённым пунктам 32 снаряда образца НАТО калибра 155 миллиметров. Информация о возможных пострадавших и разрушениях уточняется.
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Вашингтон не отрицает, что киевские власти сейчас применяют в отношении России разработанную ими диверсионную тактику, насчёт правомерности которой высказался бывший разведчик Рустем Клупов.