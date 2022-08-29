ВСУ выпустили 32 снаряда образца НАТО по Донецку и Макеевке

Боевики Вооружённые сил Украины (ВСУ) атаковали Макеевку и Донецк, сообщили эксперты из представительства ДНР в СЦКК.

Утром 29 августа примерно за 40 минут украинские военные выпустили по населённым пунктам 32 снаряда образца НАТО калибра 155 миллиметров. Информация о возможных пострадавших и разрушениях уточняется.