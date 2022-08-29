Боевик Регеша описал положение ВСУ: "Победы только в голове Арестовича"

Боевик "Правого сектора"* Владимир Регеша с позывным "Санта" заявил, что командование украинской армии бросает военнослужащих в местах боевых действий. Солдаты погибают, так и не дождавшись помощи, утверждает он. Регеша подчеркнул, что победы ВСУ существуют только в голове советника Офиса президента Алексея Арестовича и в социальных сетях.

"На деле это просто кромешный ад в Песках, куча погибших наших воинов и до этого нет никому дела. <…> Мы скоро закончимся на фоне заявлений о "контрнаступлениях", — написал он.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ

* признан решением Московского городского суда от 17.12.2014 террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ