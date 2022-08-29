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Боевик Регеша описал положение ВСУ: "Победы только в голове Арестовича"

Силовые структуры

Боевик "Правого сектора"* Владимир Регеша с позывным "Санта" заявил, что командование украинской армии бросает военнослужащих в местах боевых действий. Солдаты погибают, так и не дождавшись помощи, утверждает он. Регеша подчеркнул, что победы ВСУ существуют только в голове советника Офиса президента Алексея Арестовича и в социальных сетях. 

Боевик Регеша описал положение ВСУ: "Победы только в голове Арестовича"

"На деле это просто кромешный ад в Песках, куча погибших наших воинов и до этого нет никому дела. <…> Мы скоро закончимся на фоне заявлений о "контрнаступлениях", — написал он. 

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ

* признан решением Московского городского суда от 17.12.2014 террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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