Украинский генерал Кривонос угрожает дойти до Урала и взять Москву

Украинской армии следует провести необходимые операции и зайти на российскую территорию для установления контроля над населёнными пунктами. Об этом заявил генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос.

По его мнению, эти планы не стоит афишировать, поскольку западные кураторы Киева нацелены на то, чтобы ВСУ дошли только до границы. Однако Кривонос убеждён, что украинские войска способны продвинуться на тысячи километров вперёд.

"Дойдём до Белгорода — прекрасно, дойдём до Воронежа — ещё лучше, возьмём Брянск — чудесно. И до Тулы также можем дойти, и до Москвы. Если будет нужно — и Москву возьмём, и до Урала дойдем", — пригрозил генерал в эфире телеканала "Прямой".