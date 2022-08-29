Израиль начал военную операцию в городе Кабатия на Западном берегу реки Иордан

Израильские бойцы проводят операцию в городе Кабатия, расположенном на Западном берегу реки Иордан. Об этом заявили в пресс-службе Вооружённых сил страны.

Отмечается, что между военнослужащими Израиля и палестинцами началась перестрелка.

"Солдаты армии обороны Израиля сейчас находятся в Кабатии", — подтвердили в ведомстве.