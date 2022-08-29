Израильские бойцы проводят операцию в городе Кабатия, расположенном на Западном берегу реки Иордан. Об этом заявили в пресс-службе Вооружённых сил страны.
Отмечается, что между военнослужащими Израиля и палестинцами началась перестрелка.
"Солдаты армии обороны Израиля сейчас находятся в Кабатии", — подтвердили в ведомстве.
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