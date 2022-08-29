Минобороны РФ: ракетные комплексы "Корнет" используют "тактику кочующих орудий"

Министерство обороны России показало, как работают расчёты противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет" в ходе специальной военной операции на Украине.

Операторы мобильной ракетной системы уничтожают танки, бронетранспортеры и опорные пункты украинских боевиков. Небольшие размеры ПТРК "Корнет" позволяют быстро менять огневую позицию, это бойцы называют "тактикой кочующих орудий".

Комплекс устанавливается в кузов высокопроходимого пикапа, таким образом отделение без шума тяжёлой техники выдвигается на передний экран обороны националистов. Подготовка к выстрелу и сама атака занимает несколько минут, после чего "Корнет" вновь отводится в укрытие.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что ополченцам республики удалось всего за сутки уничтожить 45 националистов, три украинских бронетранспортёра и одну долговременную огневую точку ВСУ.