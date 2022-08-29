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Эксперт Матерняк: в ближайшее время украинский конфликт будет "заморожен"

Силовые структуры

Польский эксперт Дариуш Матерняк заявил, что ни одна из сторон украинского конфликта не готова организовать крупное наступление и нанести существенный ущерб противнику. Он считает, что Россия недооценила потенциал украинской армии, поскольку поставки западного вооружения существенно повлияли на ход спецоперации.

Эксперт Матерняк: в ближайшее время украинский конфликт будет "заморожен"

Однако, несмотря на поддержку со стороны Запада, ВСУ не смогут перейти в контрнаступление и вернуть утраченные регионы, заявил Матерняк. Данный вариант возможен в долгосрочной перспективе, однако для его реализации необходимо увеличение поставок оружия и подготовка личного состава украинской армии на протяжении нескольких лет.

Эксперт полагает, что спецоперация на Украине завершится не скоро, но он не исключает, что в ближайшее время конфликт будет приостановлен.

"Похоже, что это будет какая-то форма замораживания боевых действий, по крайней мере, на осенний период. Это будет связано не только с погодными условиями, но и с необходимостью восполнить потери. Какое-то крупное контрнаступление с украинской стороны маловероятно", — заявил Матерняк в интервью Defence24.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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