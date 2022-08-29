Эксперт Матерняк: в ближайшее время украинский конфликт будет "заморожен"

Польский эксперт Дариуш Матерняк заявил, что ни одна из сторон украинского конфликта не готова организовать крупное наступление и нанести существенный ущерб противнику. Он считает, что Россия недооценила потенциал украинской армии, поскольку поставки западного вооружения существенно повлияли на ход спецоперации.

Однако, несмотря на поддержку со стороны Запада, ВСУ не смогут перейти в контрнаступление и вернуть утраченные регионы, заявил Матерняк. Данный вариант возможен в долгосрочной перспективе, однако для его реализации необходимо увеличение поставок оружия и подготовка личного состава украинской армии на протяжении нескольких лет.

Эксперт полагает, что спецоперация на Украине завершится не скоро, но он не исключает, что в ближайшее время конфликт будет приостановлен.

"Похоже, что это будет какая-то форма замораживания боевых действий, по крайней мере, на осенний период. Это будет связано не только с погодными условиями, но и с необходимостью восполнить потери. Какое-то крупное контрнаступление с украинской стороны маловероятно", — заявил Матерняк в интервью Defence24.