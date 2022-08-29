Марочко: боевики ВСУ из-за потерь самовольно оставляют позиции в Северске

Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) без разрешения военно-политического командования покидают свои позиции, оборудованные в Северске. Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, разведчики Луганской Народной Республики объясняют такое поведением солдат ВСУ критическими потерями и отсутствием связи с командирами. Как пояснил Марочко, остатки подразделения теробороны Украины попытались скрыться в юго-западном направлении.

"В населённом пункте Северск отмечено самовольное оставление позиций Вооружёнными формированиями Украины", — подчеркнул офицер Народной милиции ЛНР.

Ранее Марочко заявил, что союзные войска обнаружили на территории посёлка Метёлкино и в его окрестностях украинские боеприпасы. Он также добавил, что военные ВСУ при спешном отступлении и оставлении позиций бросили неподалёку от Северодонецка компоненты оружия, в том числе западного образца.