Марочко: ВСУ при спешном отступлении бросили боеприпасы в районе Северодонецка

Рядом с Северодонецком на территории посёлка Метёлкино и в его окрестностях обнаружены боеприпасы Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, украинские военные оставили компоненты вооружения, в том числе западного образца, когда отступали и покидали свои позиции в ЛНР.

"Обнаружены боеприпасы, брошенные во время спешного отступления Вооружённых формирований Украины", — подтвердил Марочко.

Он также подчеркнул: в здании, где находился офис партии "Европейская солидарность Луганщина", сотрудники МВД ЛНР нашли партийные списки и другую документацию.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные обнаружили французские противотанковые мины EMP F2, которые солдаты ВСУ оставили, отступая под Артёмовском в Донецкой Народной Республике. Применение этих мин нарушает положения Женевской конвенции.