Военкор Филатов описал боевые действия за периметром Песок: "Запах человечины"

Военный корреспондент Андрей Филатов рассказал, как проходят боестолкновения союзных сил России и республиканской Народной милиции с противником за периметром населённого пункта Пески под Донецком.

"Сейчас бои ведутся 11-м полком за Песками. Осталось одну развилку забрать", — заявил Филатов в Telegram-канале "RT на русском".

По словам военкора, на данный момент союзным войскам осталось разбить одну развилку, где скрывается военная техника ВСУ. Сейчас позиции украинских боевиков отрабатываются миномётами, отметил он.

"По позициям я прошёл 4 километра. Здесь много таких участков, где запах человечины, то есть брошенные бойцы ВСУ, погибшие", — заявил Филатов.