Группировки российских войск, находящейся под Херсоном, достаточно, чтобы отразить контрудар украинской армии и сорвать прорыв. При этом ослаблять давление на группировку ВСУ в Донбассе нельзя в любом случае. Такое мнение высказал военный историк Юрий Кнутов.
Эксперт в интервью Украине.ру отметил, что объявленное командованием группировки "Юг" ВСУ контрнаступление не обязательно предполагает массированные удары и атаки по всей линии фронта. Противник может создать такую обстановку, чтобы вызвать напряжение в рядах ВС РФ, считает аналитик.
По его словам, о подготовке противника к наступлению говорит последний удар по Антоновскому мосту из "Хаймарсов". Однако также велика вероятность срыва контрнаступления.
"Наша артиллерия в состоянии нанести достаточно мощные удары по плацдарму ВСУ через Ингулец. Даже если они попытаются захватить другие плацдармы, мы тоже сможем по ним мощно ударить, разгромив авангард украинских войск бесконтактно", — пояснил собеседник издания.
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ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.