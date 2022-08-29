Кнутов: ВСУ начали наступление на Херсон, но ВС РФ готовы отразить удар

Группировки российских войск, находящейся под Херсоном, достаточно, чтобы отразить контрудар украинской армии и сорвать прорыв. При этом ослаблять давление на группировку ВСУ в Донбассе нельзя в любом случае. Такое мнение высказал военный историк Юрий Кнутов.

Эксперт в интервью Украине.ру отметил, что объявленное командованием группировки "Юг" ВСУ контрнаступление не обязательно предполагает массированные удары и атаки по всей линии фронта. Противник может создать такую обстановку, чтобы вызвать напряжение в рядах ВС РФ, считает аналитик.

По его словам, о подготовке противника к наступлению говорит последний удар по Антоновскому мосту из "Хаймарсов". Однако также велика вероятность срыва контрнаступления.

"Наша артиллерия в состоянии нанести достаточно мощные удары по плацдарму ВСУ через Ингулец. Даже если они попытаются захватить другие плацдармы, мы тоже сможем по ним мощно ударить, разгромив авангард украинских войск бесконтактно", — пояснил собеседник издания.