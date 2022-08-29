Рожин: у американских "Хаймарсов" оказалась слишком слабая боевая часть

Со стороны Украины уже начала звучать критика применения американских ракетных систем залпового огня "Хаймарс". Ряд аналитиков считают, что с практической точки зрения обстрелы Антоновского моста ничего не дали, а уничтожать склады с оружием получается не всегда.

Однако этим заявлениям не стоит доверять. "Хаймарсы" ВСУ используют не только для ударов по Антоновскому мосту, но и по складам, и по расположениям российских военных. Об этом рассказал военный эксперт Борис Рожин.

Аналитик заметил в интервью Украине.ру, что часть ракет, выпущенных из установок "Хаймарс", попали в цель. Однако это не переломило ситуацию, а ВСУ не пошли в контрнаступление, добавил он.

По словам Рожина, "Хаймарсы" не смогли разрушить Антоновский мост, так как их боевая часть оказалась слишком слабой.

Установка пробивает мост, делает дырки, которые можно залить бетоном, но опоры и пролёты остаются целыми. Потрачено много ракет, а их эффективность сомнительная, заключил собеседник издания.