Со стороны Украины уже начала звучать критика применения американских ракетных систем залпового огня "Хаймарс". Ряд аналитиков считают, что с практической точки зрения обстрелы Антоновского моста ничего не дали, а уничтожать склады с оружием получается не всегда.
Однако этим заявлениям не стоит доверять. "Хаймарсы" ВСУ используют не только для ударов по Антоновскому мосту, но и по складам, и по расположениям российских военных. Об этом рассказал военный эксперт Борис Рожин.
Аналитик заметил в интервью Украине.ру, что часть ракет, выпущенных из установок "Хаймарс", попали в цель. Однако это не переломило ситуацию, а ВСУ не пошли в контрнаступление, добавил он.
По словам Рожина, "Хаймарсы" не смогли разрушить Антоновский мост, так как их боевая часть оказалась слишком слабой.
Установка пробивает мост, делает дырки, которые можно залить бетоном, но опоры и пролёты остаются целыми. Потрачено много ракет, а их эффективность сомнительная, заключил собеседник издания.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Вашингтон не отрицает, что киевские власти сейчас применяют в отношении России разработанную ими диверсионную тактику, насчёт правомерности которой высказался бывший разведчик Рустем Клупов.