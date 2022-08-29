Рожин: наступление украинской армии на Херсон затухает

Сообщения о наступлении ВСУ на Херсон активно муссируют в Сети и западной прессе.

Правда, на самом деле это наступление так и не было подтверждено.

Военный эксперт Борис Рожин, между тем, рассказал подробности этого наступления. Он отметил, что националисты продвинулись в районе населённого пункта Благодатное, но понесли потери и отступили на исходные позиции.

Такая же ситуация и в районе Снигирёвки. В районе Ольховки, Потёмкино и Высокополья атаки бандеровцев были также безуспешными.

В то же время под Андреевкой противник продвинулся на пару километров в сторону села Сухой Ставок, которое даже было занято ВСУ.

"Пока нет фото/видео подтверждения, бои там продолжаются. Так что, если противнику не удастся продвинуться и закрепиться в районе поселка Сухой Ставок, "наступление” полностью затухнет, — пишет Рожин в Тelegram-канале.