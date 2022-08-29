В Днепропетровской области за прошедшие сутки уничтожено свыше 130 бандеровцев националистических формирований ВСУ.
Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
"Высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Марганец Днепропетровской области поражены пункт временной дислокации и склад боеприпасов 108-й бригады территориальной обороны, а также полевые лагеря нацистских формирований "Айдар"* и "Азов"**. Уничтожено более 100 боевиков, 20 единиц военной техники и свыше 3 тысяч реактивных снарядов для систем залпового огня", — сообщает Минобороны.
В ведомстве также отметили что не прекращаются обстрелы боевиками расположенного рядом с Запорожской АЭС города Энергодар.
* - украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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