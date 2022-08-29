США отказались публично комментировать заявление киевской власти о контрнаступлении ВСУ на Херсон в ходе спецоперации России.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби.
Американское ведомство заявило, что знает о заявлении украинской стороны, но не будет давать по нему комментариев.
"Отсылаю вас к украинским вооруженным силам, чтобы они сами рассказали о своих действиях и намерениях”, — заявил Кирби.
Напомним, что украинская армия в понедельник, 29 августа, начала наступательные действия в Херсонской и Николаевской областях с трёх направлений. Уже отмечено, что в результате этого ВСУ понесли огромные потери.
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ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.