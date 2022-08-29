США отказались от комментариев по факту "контрнаступления" ВСУ на Херсон

США отказались публично комментировать заявление киевской власти о контрнаступлении ВСУ на Херсон в ходе спецоперации России.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби.

Американское ведомство заявило, что знает о заявлении украинской стороны, но не будет давать по нему комментариев.

"Отсылаю вас к украинским вооруженным силам, чтобы они сами рассказали о своих действиях и намерениях”, — заявил Кирби.

Напомним, что украинская армия в понедельник, 29 августа, начала наступательные действия в Херсонской и Николаевской областях с трёх направлений. Уже отмечено, что в результате этого ВСУ понесли огромные потери.