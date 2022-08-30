Постоянные обстрелы Херсонской области и удары по мирным жителям — ответственность Запада, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Как подчеркнул член ВГА, именно западные партнёры толкают Киев на непрекращающиеся удары по области.
"Укронацистов к обстрелам подталкивает Запад, Зеленский сегодня загнан в угол, нацисты требуют наступления", — пояснили в регионе РИА Новости.
Ранее в ВГА региона сообщили, что область полностью находится под защитой российских военных и созданы несколько защитных рубежей.
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ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.