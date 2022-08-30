ВГА Херсонской области: Запад загнал Зеленского в угол

Постоянные обстрелы Херсонской области и удары по мирным жителям — ответственность Запада, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Как подчеркнул член ВГА, именно западные партнёры толкают Киев на непрекращающиеся удары по области.

"Укронацистов к обстрелам подталкивает Запад, Зеленский сегодня загнан в угол, нацисты требуют наступления", — пояснили в регионе РИА Новости.

Ранее в ВГА региона сообщили, что область полностью находится под защитой российских военных и созданы несколько защитных рубежей.