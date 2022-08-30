Атаки на Херсонском направлении ВСУ предпринимают для того, чтобы бить по плацдарму российских военных на правом берегу Днепра. Оттуда ВС РФ могут при необходимости развивать наступление как на север, так и на запад. Об этом рассказал военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой ВЗГЛЯД.
Аналитик дал ещё одно объяснение, почему украинские военные предпринимают локальные наступления именно на Херсонском направлении — от Кривого Рога и Николаева.
Там открытая равнинная местность, мало лесов, что даёт возможность американцам вести космическую разведку местности и снабжать этими данными украинских военных. Они в этом видят некоторое своё преимущество и предпринимают атаки, заключил эксперт.
Вчера в Минобороны РФ заявили, что контрнаступление ВСУ на юге с треском провалилось, противник понёс большие потери в живой силе и технике.
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ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.