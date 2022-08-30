Леонков: ВСУ атакуют на Херсонском направлении из-за данных разведки США

Атаки на Херсонском направлении ВСУ предпринимают для того, чтобы бить по плацдарму российских военных на правом берегу Днепра. Оттуда ВС РФ могут при необходимости развивать наступление как на север, так и на запад. Об этом рассказал военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

Аналитик дал ещё одно объяснение, почему украинские военные предпринимают локальные наступления именно на Херсонском направлении — от Кривого Рога и Николаева.

Там открытая равнинная местность, мало лесов, что даёт возможность американцам вести космическую разведку местности и снабжать этими данными украинских военных. Они в этом видят некоторое своё преимущество и предпринимают атаки, заключил эксперт.

Вчера в Минобороны РФ заявили, что контрнаступление ВСУ на юге с треском провалилось, противник понёс большие потери в живой силе и технике.