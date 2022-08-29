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Минобороны РФ: в ходе наступления на юге ВСУ понесли большие потери

Силовые структуры

В ходе предпринятой в понедельник попытки наступления в Николаевской и Херсонской областях на трёх направлениях ВСУ понесли большие потери в живой силе и технике. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Отмечается, что попытка контрнаступления была отражена группировкой российских войск.

В ходе боевых действий уничтожено 26 украинских танков, 23 БМП, девять других бронированных боевых машин, а также сбито два самолёта-штурмовика Су-25 военно-воздушных сил Украины.

Кроме того, потери противника в живой силе составили более 560 военнослужащих.

Очередная попытка наступательных действий противника с треском провалилась, подчеркнули в ведомстве.

Ранее военный историк Юрий Кнутов заявил, что ВС РФ готовы отразить атаку ВСУ на Херсонском направлении при помощи артиллерии и авиации.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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