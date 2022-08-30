Хазин: находящееся на территории ЗАЭС может пролить свет на убийство Дугиной

Напряжённая ситуация вокруг Запорожской атомной станции, по всей вероятности, объясняется тем, что на территории ЗАЭС находится нечто такое, что нельзя никому показывать.

Об этом сообщил экономист, эксперт Михаил Хазин.

Он отметил, что есть всё основания полагать, что с этим, вероятно, связано убийство Дарьи Дугиной.

"Все более-менее знают, что там хранится оружейный не то плутоний, не то обогащённый уран для Турции, а может быть, для Украины. И, соответственно, показывать его нельзя, потому что в этом случае немедленно возникнет вопрос, а кто его туда доставил? А пока его как бы нет", — в интервью "Украине.ру" рассказал аналитик.

По его словам, Дугина могла погибнуть как раз из-за того, что она что-то там "нарыла" и хотела об этом рассказать.

"Я не являюсь специалистом ни по ядерной тематике, ни по международной политике. Но я являюсь специалистом по государственному управлению, поэтому я чётко понимаю, что что-то там есть", — подчеркнул эксперт.

Одни очень хотят это показать мировой общественности, а другие очень хотят, чтобы мировая общественность всего этого никогда не увидела, подытожил Хазин.