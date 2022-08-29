Рогов: "Запад поменял украинской обезьяне гранату на ядерную бомбу"

Киев не прекращает артобстрелы Запорожской атомной станции. В понедельник, 29 августа, снаряды разрушили крышу корпуса №1, где хранится топливо для реакторов АЭС.

Об этом в Telegram-канале сообщил член главного совета Запорожской ВГА Владимир Рогов.

Он также прокомментировал политические спекуляции относительно обстрелов станции.

"Если говорить о переводе атомной станции под власть Зеленского и "демилитаризации", как они это называют, я тогда предлагаю, где там, в Рангальфе самая мощная станция США, пусть они её переведут в руки Талибана*. В принципе, нормальные ребята, в Афганистане наводят порядок, по сравнению с тем, что там устроили США", — отметил Рогов.

По его словам, передача Запорожской АЭС под украинский контроль — равносильно уже состоявшемуся взрыву грязной бомбы.

"И не просто террористам с гранатой в руках, этой сине-жёлтой обезьяне, а обезьяне, которой уже гранату поменяли на ядерную бомбу", — подытожил чиновник в эфире канала "Соловьёв live".

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2003 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.