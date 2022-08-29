Киев не прекращает артобстрелы Запорожской атомной станции. В понедельник, 29 августа, снаряды разрушили крышу корпуса №1, где хранится топливо для реакторов АЭС.
Об этом в Telegram-канале сообщил член главного совета Запорожской ВГА Владимир Рогов.
Он также прокомментировал политические спекуляции относительно обстрелов станции.
"Если говорить о переводе атомной станции под власть Зеленского и "демилитаризации", как они это называют, я тогда предлагаю, где там, в Рангальфе самая мощная станция США, пусть они её переведут в руки Талибана*. В принципе, нормальные ребята, в Афганистане наводят порядок, по сравнению с тем, что там устроили США", — отметил Рогов.
По его словам, передача Запорожской АЭС под украинский контроль — равносильно уже состоявшемуся взрыву грязной бомбы.
"И не просто террористам с гранатой в руках, этой сине-жёлтой обезьяне, а обезьяне, которой уже гранату поменяли на ядерную бомбу", — подытожил чиновник в эфире канала "Соловьёв live".
* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2003 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.