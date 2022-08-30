Стремоусов: диверсионно-разведывательная группа ВСУ уничтожена в Херсоне

Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов объявил о ликвидации диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Вооружённых сил Украины (ВСУ) на территории областного центра.

В интервью ТАСС он отметил, что украинские диверсанты были уничтожены неподалёку от Таврического микрорайона в Херсоне. По его словам, обстановка нормализована, ситуация в городе находится под контролем администрации.

"Все члены диверсионно-разведывательной группы уничтожены", — подчеркнул Стремоусов.

Ранее военный журналист Евгений Поддубный заявил, что украинские диверсанты работают под руководством инструкторов из западных стран. По его словам, диверсионные "вылазки" украинской армии будут продолжаться, пока идёт российская спецоперация.

На прошлой неделе стало известно, что диверсионно-разведывательная группа ВСУ осуществила подрыв ЛЭП возле Мелитополя. По данным сотрудников силовых структур, украинские боевики заложили несколько килограммов взрывчатки.