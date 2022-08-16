Поддубный: украинские диверсанты действуют под руководством Запада

Украинские диверсанты действуют под руководством западных инструкторов, в этом сомнений нет. Такое мнение высказал военный журналист Евгений Поддубный, комментируя новость о подрывах в Курской области шести высоковольтных опор, которые совершили украинские диверсионные группы (ДРГ).

Репортёр напомнил, что ещë в апреле много писали о заброске на территорию Украины минимум двух групп специалистов по диверсиям и партизанской войне из состава Особой воздушной службы Великобритании (SAS). Он считает, что диверсии на российской территории будут, пока не закончилась специальная военная операция.

"Так или иначе, пока идёт СВО, диверсионные вылазки противника будут продолжаться", — заключил военкор.

Ранее американское издание The New York Times написало, что за взрывами на складе боеприпасов в Крыму стоит "элитное украинское подразделение", действующее в тылу российских войск.