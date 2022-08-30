The New York Times: Россия недовольна полученными от Ирана ударными БПЛА

Предполагаемая сделка по приобретению Москвой иранских дронов сильно напугала западные страны. Эта тема не сходит со страниц СМИ Европы и США.

Хотя пока никаких доказательств подписания соглашения нет, в Вашингтоне продолжают утверждать о состоявшихся поставках ударных дронов из Тегерана в РФ.

The New York Times утверждает, что первая партия ударных БПЛА россиянам уже доставлена. Издание при этом ссылается на данные разведки США и заявления неназванных "официальных лиц". Авторы утверждают, что грузовые самолёты ВКС РФ с первой партией беспилотников вылетели из Ирана 19 августа.

По данным издания, ВС РФ получили два типа дронов, причём оба они ударные: используются для нанесения ударов по бронетехнике и РЛС ВСУ, а также могут нести управляемое вооружение.

Однако The New York Times подчеркивает, что якобы российские военные остались недовольны полученными беспилотниками, которые не "выдали" ожидаемых характеристик.

"В системе есть несколько ошибок", — якобы сказали русские военные.

Первоначальная поставка беспилотных аппаратов серии Mohajer-6 и Shahed считается первой частью запланированной передачи России сотен дронов различных типов, сообщили всё те же "анонимные" представители администрации Джо Байдена.