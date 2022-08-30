Зеленский обозвал Россию "прожорливым аллигатором", который не хочет переговоров

Киев не может вести переговоры с Москвой, ведь РФ ставит ультиматумы, а именно: признать потерю Украиной своих территорий.

Об этом сообщил Владимир Зеленский на 17-м Стратегическом форуме в словенском городе Блед.

"Для любых переговоров необходимо, чтобы обе стороны этого хотели… В их понимании переговоры — это ультиматум, в котором мы должны признать, что Донбасс и Крым — это российские территории", — заявил президент Украины.

По его словам, россияне уже начали говорить о том, чтобы Киев признал российскими потерянные в ходе СВО регионы после того, как там состоятся референдумы.

"Это просто аллигатор с прожорливым чувством всего чужого. Как бы вы с ними ни говорили, на сегодняшний день, они все равно через полгода придут за другой нашей территорией", — жалуется гарант Конституции Украины.

Лидер киевского режима также отметил, что Россия не так сильна, как кажется.

"Эту легенду о великой государственности нужно забыть. Мы это доказываем на поле боя", — подытожил Зеленский.

Ранее он уже заявлял, что о переговорах с РФ не может быть и речи.