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Киев прогнозирует, что бои за Херсон продлятся месяц

Силовые структуры

"Наступление на Херсонскую область", объявленное официальным Киевом — это попытка улучшить его переговорные позиции.

Киев прогнозирует, что бои за Херсон продлятся месяц

А активные боевые действия там продлятся месяц, прогнозирует киевский политолог Юрий Романенко.

"Переговорам о перемирии будет предшествовать попытка выйти в новую точку равновесия. Попытка Украины подвинуть врага в рамках этого — это и есть попытка усилить переговорные позиции к моменту саммита G-20 в Индонезии, где, возможно, будет заключено перемирие. В рамках этого сценария нас ждёт ещё около месяца жёстких боев", — уверен аналитик.

По его словам, в октябре из-за погоды возможности наступления будут ограничены для обеих сторон. 8 ноября пройдут выборы в американский Конгресс, которые покажут изменение баланса в США. Результаты скорректируют позицию Вашингтона.

А 15-16 ноября пройдёт саммит G-20 в Индонезии. Помимо этого, в начале ноября должна быть встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена.

"В любом случае, я уверен, что вопрос возврата Крыма и Донбасса не будет решён для Украины. Даже вопрос возврата Херсона ещё не очевиден", — признал обозреватель.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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