"Наступление на Херсонскую область", объявленное официальным Киевом — это попытка улучшить его переговорные позиции.
А активные боевые действия там продлятся месяц, прогнозирует киевский политолог Юрий Романенко.
"Переговорам о перемирии будет предшествовать попытка выйти в новую точку равновесия. Попытка Украины подвинуть врага в рамках этого — это и есть попытка усилить переговорные позиции к моменту саммита G-20 в Индонезии, где, возможно, будет заключено перемирие. В рамках этого сценария нас ждёт ещё около месяца жёстких боев", — уверен аналитик.
По его словам, в октябре из-за погоды возможности наступления будут ограничены для обеих сторон. 8 ноября пройдут выборы в американский Конгресс, которые покажут изменение баланса в США. Результаты скорректируют позицию Вашингтона.
А 15-16 ноября пройдёт саммит G-20 в Индонезии. Помимо этого, в начале ноября должна быть встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена.
"В любом случае, я уверен, что вопрос возврата Крыма и Донбасса не будет решён для Украины. Даже вопрос возврата Херсона ещё не очевиден", — признал обозреватель.
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ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.