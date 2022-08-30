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Марочко: военные ВСУ, прошедшие подготовку в центре НАТО, замечены у Артёмовска

Силовые структуры

Возле Артёмовска заметили украинских военных, которые проходили стажировку в одном из учебных центров НАТО. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Марочко: военные ВСУ, прошедшие подготовку в центре НАТО, замечены у Артёмовска

Он напомнил, что три месяца назад этот контингент был отобран для обучения на территории Великобритании. По его словам, боевикам Вооружённых сил Украины (ВСУ) показывали, как правильно пользоваться современной западной техникой, поставляемой Киеву.

"В район населённого пункта Артёмовск отмечено прибытие группы украинских военнослужащих, вернувшихся со стажировки в Британии", — отметил офицер Народной милиции ЛНР.

Ранее Марочко сообщил, что солдаты ВСУ бросили боеприпасы на территории посёлка Метёлкино и в его окрестностях. Он также подчеркнул: украинские боевики оставили западную технику, когда спешно отступали и покидали свои позиции неподалёку от Северодонецка в Луганской Народной Республике.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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