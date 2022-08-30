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Глава дипломатии Евросоюза признал, что ситуация на Украине "не улучшается"

Силовые структуры

Руководитель дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал об обстановке на Украине.

"Мы продолжим обсуждать ситуацию в стране, которая, к несчастью, не улучшается", — отметил западный чиновник перед мероприятием с участием министров обороны государств-членов объединения в Праге.

Вместе с этим политик заявил об "опасном положении" Запорожской АЭС. Также Боррель обратил внимание на готовность ЕС продолжить оказывать Киеву военную помощь.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сравнил Россию с "прожорливым аллигатором". Ещё президент сказал, что Москва выступает против переговоров.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
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ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.

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