Глава дипломатии Евросоюза признал, что ситуация на Украине "не улучшается"

Руководитель дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал об обстановке на Украине.

"Мы продолжим обсуждать ситуацию в стране, которая, к несчастью, не улучшается", — отметил западный чиновник перед мероприятием с участием министров обороны государств-членов объединения в Праге.

Вместе с этим политик заявил об "опасном положении" Запорожской АЭС. Также Боррель обратил внимание на готовность ЕС продолжить оказывать Киеву военную помощь.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сравнил Россию с "прожорливым аллигатором". Ещё президент сказал, что Москва выступает против переговоров.