Руководитель дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал об обстановке на Украине.
"Мы продолжим обсуждать ситуацию в стране, которая, к несчастью, не улучшается", — отметил западный чиновник перед мероприятием с участием министров обороны государств-членов объединения в Праге.
Вместе с этим политик заявил об "опасном положении" Запорожской АЭС. Также Боррель обратил внимание на готовность ЕС продолжить оказывать Киеву военную помощь.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сравнил Россию с "прожорливым аллигатором". Ещё президент сказал, что Москва выступает против переговоров.
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ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.